Drame de Demba Diop : Macky dégaine 44 millions et 3 billets pour la Coupe du monde

A l’occasion de l’audience accordée au Palais aux familles des victimes du stade Demba Diop, ce jeudi, le Président Macky Sall a indemnisé les familles des victimes et le club stade de Mbour à hauteur de 44 millions et 3 billets pour aller supporter les « lions » lors de la Coupe du Monde Russie 2018 qui va débuter ce 14 juin.



Les familles des victimes se partageront 24 millions soit 3 par famille. Le club Stade de Mbour lui reçoit 20 millions: 15 pour payer les deux mois de salaires et le fonctionnement du club, 5 millions et 3 billets pour les supporters qui iront en Russie prêter soutenir l’équipe nationale durant le Mondial 2018.



Par ailleurs, durant l’audience, le Président de la République a également invité la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) à ne pas programmer les matchs de l’Union sportive d’Ouakam avec les clubs de Mbour jusqu’à ce que l’entente revienne. Car selon lui, «Dans un pays, seule l’unité est facteur de développement, même s’il faut reconnaitre qu’il y a eu des imprévus que personne n’aurait souhaités ».



Avec L'AS