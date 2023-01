Drame de Sikilo: les deux propriétaires de bus risquent un an et 6 mois ferme de prison

Les deux propriétaires des deux bus qui sont entrés en collision le 8 janvier 2023 et fait 42 morts, étaient devant le juge du tribunal de Kaolack, mercredi. Le procureur de Kaolack a requis une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, contre le propriétaire d’un des bus et un an dont 6 mois ferme contre l’autre prévenu. Les faits visés par le maitre des poursuites étant, la mise en danger de la vie d’autrui, défaut d’assurance, et diverses autres contraventions aux dispositions du code de la route, relatives à la réception, à l’homologation, et à l’immatriculation. Quant à la défense, elle a plaidé la relaxe pure et simple, une plaidoirie qui repose sur le principe de la responsabilité pénale individuelle.



Autrement dit les conseils des mis en cause ont tenté de convaincre le juge de la non culpabilité de leurs clients, en vertu du principe de la responsabilité pénale individuelle. En ce sens qu’il est impossible de relier les propriétaires au tragique accident ayant occasionné 42 mort. Seule leur responsabilité civile peut être engagée, selon les avocats. Par ailleurs, dans son réquisitoire, le maître des poursuites a cité le rapport d’expertise qui a révélé l’usure des pneus ce qui explique l’éclatement de pneu ayant provoqué l’accident tragique.



Selon le procureur, les véhicules ne devaient pas rouler et avant de reprendre le trafic, les pneus défectueux devaient être changés ce qui n’a pas été fait. Du fait de ces défaillances techniques, plusieurs vies ont été perdues. Pour les avocats de la défense, leurs clients devraient être libérés purement et simplement du fait du principe de la responsabilité pénale individuelle. L’affaire a été mise en délibéré le 25 janvier prochain, rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Kaolack.