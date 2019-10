Drogue : la Dic met la main sur plus de 500 Kg de drogue

Encore de la drogue saisie par la Division des investigations criminelles (Dic). Plus de 500 Kilogrammes de "brown" ont été interceptés par les enquêteurs, dimanche soir, a informé « Libération » dans sa parution de ce mardi 15 octobre.



Selon le journal, tout semble indiqué que la marchandise était en transit à Dakar. Et, qu’un grand trafiquant de Keur Massar est d’ores et déjà dans la nasse de la Dic.