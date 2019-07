Drogue saisie au Port: le Doyen des juges d'instruction commence les auditions ce jeudi

La drogue saisie au Port de Dakar emballe la machine judiciaire du Sénégal. Les personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt dans cette affaire vont défiler ce jeudi 25 juillet 2019 devant le Doyen des juges d'instruction. Les auditions se terminent le 30 juillet prochain, selon le journal "Les Echos".



Les premiers à passer devant le Doyen des juges d'instruction seront le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) qui supervisait la drogue, le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano) qui étaient dans le même bateau. ce sera ensuite le tour des Sénégalais de la bande.