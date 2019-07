Drogue saisie au Port: le couple allemand se lave à grande eau et prétexte des vacances au Sénégal

Les auditions dans l'affaire de la drogue saisie au Port de Dakar ont débuté jeudi 25 juillet avec le Doyen des juges d'instruction. Entendus sur cette affaire dont ils semblent être au coeur, Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi, (le couple allemand arrêté), le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano), se sont dédouanés.



Le journal L'AS révèle que le couple Allemand a déclaré au magistrat instructeur qu'il était en vacances et s'est retrouvé dans le bateau qui devait transiter par Dakar avant de regagner leur pays natal.



Cependant, les enquêteurs estiment que les deux Allemands ne pouvaient pas ne pas être au courant de l'existence de la cocaïne cachée dans les voitures qui devaient être débarquées en Allemagne. Selon eux, c'est le couple allemand qui supervisait la marchandise prohibée.?