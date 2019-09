Drogue saisie au port de Dakar: le couple allemand et les Italiens libérés

Un couple allemand et les responsables italiens qui ont été arrêtés dans l’affaire de la drogue saisie au Port autonome de Dakar dans le navire Grimaldi, ont bénéficié d’une liberté provisoire jeudi, par le Doyen des juges.





Ils étaient en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Cependant, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, parce qu'il ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils restent à la disposition de la justice sénégalaise.





Les demandes de liberté provisoire ont été introduites mercredi. Et le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye ne s’y est pas opposé. Pour rappel, c’est le 25 juillet dernier que les quatre mis en cause de nationalités étrangères ont été auditionnés dans le fond par le Doyen des juges Samba Sall. Ils ont soutenu qu’ils n’ont rien à voir avec la quantité impressionnante (1036 Kg) de drogue saisie au port de Dakar.