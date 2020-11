Droits de propriété: les parlementaires s'engagent et portent le document de plaidoyer politique de Libre Afrique Sénégal

Après que le Sénégal a fait d’importantes découvertes dans le domaine du pétrole et du gaz et que ces deux produits dans leurs phases d’exploitation posent souvent des problèmes, le réseau Libre Afrique Sénégal a organisé une rencontre avec le parlementaires ce mardi 03 octobre 2020 pour leur sensibiliser sur les recommandations de l'atelier d’échanges et concertation sur « Pêche et exploitation pétrolière : sauver les droits de propriété », du 24 Octobre 2020 organisé par Libre Afrique Sénégal avec l'appui de Atlas Network.



Les parlementaires présents ont salué la démarche et s'engagent à porter ce plaidoyer politique à l'Assemblée nationale pour que les droits de propriété des acteurs de la pêche puissent être sauvegardés et qu'il ait une bonne communication avec les citoyens pour que les informations dans ce domaine soit accessibles à tout le monde afin de permettre au Sénégal d'exploiter ses richesses sans trop de dommages sur le secteur de la Pêche



Selon Demba Sow honorable député de la diaspora, il faut continuer le travail de sensibilisation au niveau des communautés. Il souligne que les compatriotes de la diaspora surtout en France suivent avec intérêt ce débat et discutent entre eux pour l'intérêt du Sénégal.

En perspective, une convention de partenariat entre Libre Afrique Sénégal et le réseau RGM est prévu pour apporter des solutions définitives à ces problématiques.