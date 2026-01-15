Appel contre la libération provisoire de Pape Malick Ndour : le juge exige l’intégralité du dossier

L’audience concernant l'appel du Procureur financier contre la décision du juge d'instruction de mettre Pape Malick Ndour sous bracelet électronique prévue hier mercredi n’a pas eu lieu. La Chambre d'accusation a opté pour le renvoi afin de demander au juge d'instruction de lui transmettre le dossier dans son intégralité. L'affaire a donc été renvoyée par le tribunal d'appel pour le 21 janvier prochain, selon le journal Les Echos.



Pour rappel, le juge Idrissa Diarra avait ordonné le placement sous bracelet électronique de l'ancien coordonnateur du Programme national des Domaines agricoles communautaires (Prodac), le 07 novembre 2025, contredisant ainsi la demande du procureur qui avait requis un mandat de dépôt. Le procureur financier, déterminé à incarcérer Pape Malick Ndour, avait fait appel de la décision.



L’ancien coordonnateur du Prodac a été accusé, à la suite d'un rapport d'expertise, d'irrégularités financières portant sur 2,7 milliards et des retenues de garantie sur 40 millions de francs. Ainsi, il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux ».