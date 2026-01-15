Cybercriminalité : la Police interpelle Ibrahima Ba, le présumé Tiktokeur-harceleur âgé de 21 ans

La Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC) dit avoir «mis fin aux agissements d'un prédateur numérique», le mercredi 14 janvier 2026, aux environs de 18 heures. Le nommé Ibrahima M. Ba, âgé de 21 ans, serait «impliqué dans la diffusion de contenus outrageants sur les réseaux sociaux» dont Tik-Tok, selon un communiqué.



Cette opération fait suite à de nombreux signalements ainsi qu'à une cyberpatrouille active. «L'individu ciblait des jeunes filles sur la voie publique, les filmant à leur insu et sans leur consentement. Les séquences diffusées montraient des agressions physiques initiales, suivies d'atteintes verbales et de propos injurieux lorsque les victimes tentaient de s'opposer à ses agissements», explique la Police.



Les investigations ont permis d’identifier trois (03) présumées victimes, toutes élèves, dont deux mineures âgées de 13 et 17 ans, et une majeure de 19 ans. Celles-ci ont déposé une plainte collective. L'audition du prévenu est actuellement en cours.