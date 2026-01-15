Banlieue de Dakar: dix (10) présumés trafiquants de drogue interpellés à Jaxaay

La Brigade de recherches de Jaxaay (banlieue dakaroise) a interpellé le 13 janvier, vers 14 heures, 10 présumés trafiquants de drogue pour détention de «Kush aux fins de trafic (127 képas) et usage collectif de chanvre indien (deux cornets dont un entamé et 10 joints)».



Selon «Libération», ces interpellations sont intervenues lors d’une patrouille de Police. Attirés par une «forte odeur de chanvre indien provenant d’un bâtiment», les forces de l’ordre ont pénétré l’endroit et y ont surpris les mis en cause «en train de conditionner» de la drogue.



Interrogés au commissariat, ils ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. Quant a la drogue, elle a été consignée pour les besoins de l’enquête.