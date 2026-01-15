LETTRE OUVERTE AUX OFFICIELS DE LA CAF

Finale Maroc-Sénégal : Que la fête ne soit pas gâchée

​À l’attention de Monsieur le Président de la CAF,

Aux membres de la Commission d’arbitrage,

Aux officiels désignés pour la finale,

​L'Afrique au sommet du monde : un rendez-vous à ne pas rater

​La finale opposant le Maroc au Sénégal est l’apothéose rêvée, le viatique pour une Coupe du Monde où nos dix ténors africains sont attendus. Sous le regard de la communauté internationale, ce match ne sera pas une simple rencontre, mais le baromètre définitif du niveau de notre football.



​Le cri du cœur des supporters : l'équité avant tout



​Si les joueurs ont jusqu'ici fait preuve d'un esprit chevaleresque, le bilan de l'arbitrage durant cette compétition est préoccupant. Malgré l'outil technologique de la VAR, nous avons assisté à des décisions qui semblent parfois "tordre le cou" aux lois du jeu.

​"La fête du football africain ne mérite pas un tel traitement. Le sifflet doit tourner pour tout le monde et aucune influence ne doit s'exercer sur un juge."



​Nos exigences pour cette finale :



​Neutralité absolue : Aucune pression extérieure, qu’elle soit politique ou d’influence, ne doit peser sur le corps arbitral.



​Transparence de la VAR : Que l'assistance vidéo serve la vérité du terrain et non à masquer des manquements.



​Protection du jeu : Que les actes d’anti-jeu (tirages de maillots, obstructions, manœuvres dilatoires) soient sanctionnés avec la même rigueur pour les deux camps.





Plateforme Louis Camara pour le développement du football local.

​Mamadou Kassé

