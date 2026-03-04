ONU : la République des Valeurs soutient Macky Sall et tacle Bassirou Diomaye Faye

La formation politique « République des Valeurs / Réewum Ngor », dirigée par Thierno Alassane Sall, a officiellement apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans un communiqué publié ce mercredi 4 mars 2026, le porte-parole Dr Samba Faye dénonce toutefois le manque d'implication du pouvoir actuel. La candidature a en effet été déposée par le président du Burundi, agissant en qualité de président en exercice de l’Union africaine, une situation que le parti juge préoccupante pour le prestige diplomatique du Sénégal.



Le parti d'opposition critique vivement l'attitude du Président Bassirou Diomaye Faye, l'accusant de privilégier des « considérations partisanes » au détriment de l'intérêt national. Pour la République des Valeurs, le refus supposé de l'actuel chef de l'État de porter cette candidature historique — la première d'un Sénégalais à ce niveau de responsabilité mondiale — risque d'isoler le Sénégal sur la scène continentale. Le communiqué invite le locataire du Palais à se « ressaisir » et à s'élever au-dessus des clivages pour ne pas favoriser les candidatures concurrentes, notamment celles venant d'Amérique latine.



Au-delà des querelles internes, le texte souligne que la grandeur d'une nation se mesure à sa capacité d'union face aux enjeux stratégiques internationaux. En rappelant la devise nationale « Un Peuple - Un But - Une Foi », la République des Valeurs exhorte le gouvernement à assumer un « sursaut républicain ». Selon le mouvement, l'absence de soutien officiel du Sénégal à son propre ressortissant affaiblirait non seulement la position de l'Afrique au sein de l'ONU, mais entacherait également la crédibilité de la diplomatie sénégalaise, traditionnellement reconnue pour son influence et son unité.