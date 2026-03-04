ONU : Macky Sall en mission de séduction à l'Élysée pour le poste de Secrétaire général

L'ancien président sénégalais Macky Sall, désormais candidat officiel de l'Union Africaine (UA) pour succéder à António Guterres au poste de Secrétaire général des Nations unies, a entamé une tournée diplomatique stratégique à Paris. Selon des informations rapportées par Africa Intelligence ce mercredi 4 mars 2026, il doit y rencontrer le président français Emmanuel Macron. Cette étape parisienne marque le début d'une "précampagne" internationale visant à rallier les membres permanents du Conseil de sécurité à sa cause.
Bien que sa candidature n'ait pas été portée directement par les autorités actuelles de Dakar, Macky Sall bénéficie du poids institutionnel de l'Union Africaine. Son dossier a été officiellement déposé par le président du Burundi, agissant au nom de l'organisation continentale. En se rendant à Paris, l'ancien chef d'État cherche à obtenir le soutien de la France, partenaire historique du Sénégal, afin de consolider un bloc de soutiens occidentaux avant que la course ne s'intensifie face aux candidats pressentis d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.
