Crise Internationale : le Sénégal active un dispositif de pilotage d'urgence face aux menaces sur le Détroit d'Ormuz

Le Premier ministre a annoncé, en Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2026, la mise en place d'un dispositif de pilotage de crise sous la supervision de la Primature pour protéger l'économie sénégalaise des répercussions de l'escalade militaire internationale. Face aux risques de blocage du Détroit d'Ormuz, point de passage névralgique pour l'énergie mondiale, le gouvernement sénégalais anticipe un choc combiné sur les prix, le fret et les approvisionnements critiques. La stratégie nationale repose désormais sur une centralisation des arbitrages pour prévenir la spéculation et sécuriser les flux essentiels au fonctionnement du pays.



Le diagnostic présenté par le Chef du gouvernement met en exergue une menace multidimensionnelle. Au-delà d'une possible fermeture physique du détroit, le Sénégal redoute un renchérissement brutal des coûts d'assurance maritime et du transport de marchandises (fret). Ces tensions internationales font peser une incertitude directe sur la disponibilité des produits pétroliers et des denrées de première nécessité, rendant impératif un ciblage rigoureux du soutien public pour protéger les couches les plus vulnérables de la population.



Pour répondre à cette vulnérabilité, une matrice hiérarchisée de décisions a été élaborée afin de permettre une réaction rapide et graduée de l'État. Ce nouvel organe de pilotage centralisera toutes les informations consolidées qui seront transmises régulièrement au Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La doctrine est claire : protéger les flux vitaux, éviter toute spéculation sur les prix intérieurs et assurer une coordination interministérielle totale sous l'égide du Premier ministre pour maintenir la stabilité macroéconomique et sociale du pays.