Jaxaay : un voleur en série arrêté après avoir dévalisé plusieurs commerçants

Le Commissariat d’Arrondissement de Jaxaay a déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye, ce samedi 28 février 2026, un individu impliqué dans une série de vols par ruse ayant fait de nombreuses victimes. Ce « marchand » domicilié à Mbour, dont le casier judiciaire fait état de quatre condamnations antérieures, a été formellement identifié par sept plaignants. Son interpellation, survenue le 26 février, met un terme à un mode opératoire bien huilé qui ciblait principalement les commerces de la zone.



Le suspect profitait de son apparence de client ordinaire pour s'introduire dans les boutiques. Dès que les gérants étaient occupés à emballer ses achats, il s'emparait de téléphones, de parfums de luxe ou d'argent liquide posés sur les comptoirs. Sa cavale a pris fin grâce à la vigilance d'une ancienne victime qui l'a reconnu par hasard près d'une boulangerie. Alerté, un agent de la Compagnie de Circulation en service à la station Shell a procédé à son arrestation immédiate.



L'enquête a permis de regrouper six autres plaintes suite à l'annonce de son arrestation. Les pertes déclarées par les commerçants sont lourdes : un sac de tontine contenant 2 000 000 FCFA, une somme de 750 000 FCFA, ainsi qu'une collection de smartphones haut de gamme (iPhone 14, 13 Pro). Malgré des dénégations systématiques lors des confrontations, le profil de délinquant endurci du mis en cause a pesé dans son déferrement, l'homme ayant déjà purgé quatre peines de prison pour des faits similaires.