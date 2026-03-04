Protection des océans : le Sénégal adopte le projet de loi de ratification de l'accord historique BBNJ

Le Conseil des ministres a franchi ce mercredi 4 mars 2026 une étape décisive pour la gouvernance mondiale des océans en adoptant le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction).



Adopté initialement le 19 juin 2023 à New York, ce traité international majeur porte sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, soit la "haute mer" qui couvre près de la moitié de la surface du globe.