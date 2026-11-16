Droits des femmes et des filles : les actrices de Kolda préparent un plaidoyer national

Les femmes leaders, points focaux et superviseures du département de Kolda sont davantage outillées sur leurs rôles et responsabilités dans le cadre de l’organisation des pré-assises et des Assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal. Une rencontre de sensibilisation et de renforcement de capacités a été organisée à cet effet ce dimanche 15 novembre dans la capitale du Fouladou, à l’initiative de J-GEN Sénégal.



Cette rencontre a constitué un cadre d’échanges sur les avancées enregistrées en matière de promotion et de protection des droits des femmes et des filles, mais également sur les défis qui persistent, particulièrement dans la zone sud du pays.



Au terme de sa mission dans cette partie du Sénégal, J-GEN Sénégal a notamment relevé une forte présence de personnes candidates à la migration irrégulière. Un phénomène qui traduit, entre autres, les difficultés socioéconomiques auxquelles sont confrontées certaines communautés, a indiqué la secrétaire exécutive de l’organisation, Maïmouna Astou Yade.



Parmi les préoccupations soulevées figure également la nécessité de réviser le Code de la famille afin de mieux prendre en compte les droits des femmes et des filles. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes a aussi occupé une place importante dans les discussions.



Sur cette question, des voix se sont élevées pour réclamer la reconnaissance du féminicide comme une infraction autonome dans le Code pénal sénégalais, afin de renforcer le dispositif juridique de prévention et de répression des violences faites aux femmes.



Autre défi majeur identifié dans la zone sud : la persistance de la pratique de l’excision, qui continue de menacer les droits, la santé et l’intégrité physique des filles.



L’ensemble de ces préoccupations et recommandations sera consigné dans un document de plaidoyer à l’issue de la tournée nationale de J-GEN Sénégal. Ce document sera ensuite transmis aux plus hautes autorités du pays pour porter les revendications des communautés et contribuer à l’adoption de réponses politiques, institutionnelles et juridiques adaptées.



À travers cette initiative, J-GEN Sénégal entend ainsi renforcer la participation citoyenne des femmes et faire des prochaines Assises nationales un véritable levier de promotion des droits humains, d’équité et de justice sociale au Sénégal.