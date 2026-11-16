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Qatar : le Sénégal réélu au Conseil de l'Union internationale des télécommunications



Qatar : le Sénégal réélu au Conseil de l'Union internationale des télécommunications
Le Sénégal a conservé son siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour le mandat 2027-2030, à l'issue du scrutin organisé à Doha, au Qatar, ce lundi 16 novembre. Il fait partie des 13 États africains élus, sur les 19 pays en lice pour 13 sièges. Cette réélection prolonge une présence ininterrompue de Dakar au sein de cet organe stratégique depuis 1972, selon les informations du journal Le Soleil.

Douze des treize membres sortants ont réussi à conserver leur place, dont l'Algérie, le Nigeria, le Rwanda, l'Égypte, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, Maurice, la Tunisie et le Maroc. La Côte d'Ivoire a décroché l'un des sièges réservés à l'Afrique, à l'occasion de sa première candidature, remplaçant l'Ouganda qui a perdu son fauteuil.

Pour le Sénégal, cette réélection est historique, le pays totalisant 58 années de présence continue dans cet organe de gouvernance internationale, après avoir accédé pour la première fois au Conseil en 1972.
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Charles KOSSONOU

Lundi 16 Novembre 2026 - 12:47


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