Droits télé : Canal + et beIN Sports vont payer la LFP

« On va continuer de discuter de la suite avec la délégation et la Ligue, en fonction des conditions de reprise et de l'impact pour nous »

Maxime Saada, le président du groupe Canal +

Lors du bureau de la LFP, qui s'est tenu ce vendredi matin, il a été annoncé qu'un accord a été trouvé avec les diffuseurs du Championnat. Et un communiqué a été envoyé dans la foulée. On le sait, Canal + n'a pas versé sa traite du 5 avril (110 millions d'euros TTC, dont 43 millions pour des matches déjà joués).beIN Sports, l'autre diffuseur du Championnat, n'a pas non plus réglé la traite prévue à la même date (42 millions d'euros, dont 15 millions pour des rencontres qui ont déjà eu lieu). Une négociation a été entamée par une délégation de quatre présidents de club : Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère (Nice). Ils sont parvenus à s'entendre avec Canal + et beIN Sports.« Nous nous sommes mis d'accord avec la délégation qui s'est ensuite chargée de faire valider par le bureau de la Ligue, nous explique Maxime Saada, le président du groupe Canal +. Nous n'y serions pas parvenus sans cette délégation. Il y a eu des débats intenses et contradictoires, mais toujours dans le factuel, la bonne foi et la confiance. »À l'arrivée, Canal + doit régler, selon nos informations autour de 37 millions d'euros. « Ce n'est pas au prorata des matches joués, mais un montant forfaitaire, détaille Maxime Saada. Et on va continuer de discuter de la suite avec la délégation et la Ligue, en fonction des conditions de reprise et de l'impact pour nous. »beIN Sport a aussi trouvé un accord, comme Canal +, un peu inférieur au montant correspondant aux matches joués et non payés. La prochaine traite, d'un total de 140 millions d'euros (entre Canal + et beIN Sports), est normalement prévue le 5 juin.