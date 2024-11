Droits voisins: Le Figaro, Le Monde et d'autres journaux poursuivent X en justice

Plusieurs journaux, dont Le Figaro, Le Monde, Le Parisien ou Les Échos, poursuivent en justice le réseau social X (ex-Twitter), qu'ils accusent d'utiliser leurs contenus sans les payer et d'enfreindre ainsi le principe des "droits voisins", ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.



Cette action conjointe contre le réseau social propriété du milliardaire américain Elon Musk est menée devant le tribunal judiciaire de Paris par "les éditeurs de presse Le Figaro, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications et Le Nouvel Obs".



Avant cette action sur le fond, ces journaux, ainsi que l'AFP, avaient assigné X et sa filiale française en référé (une procédure d'urgence), en lui reprochant de ne pas vouloir négocier.



Le 24 mai, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris leur avait donné raison. Il avait ordonné au réseau social de leur fournir, dans un délai de deux mois, une série de données commerciales permettant d'évaluer les revenus qu'il tire de leurs contenus.



X/Twitter "ne s'est (...) pas conformé" à cette décision jusqu'à présent, "démontrant ainsi sa volonté invariable de se soustraire à ses obligations légales", ont dénoncé les journaux pour justifier leur nouvelle action en justice.



Les droits voisins du droit d'auteur ont été institués pour les plateformes numériques en 2019 par une directive européenne. Ils permettent aux journaux, magazines ou agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés par les géants du numérique.