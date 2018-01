Duel Abdoulaye Makhtar Diop Vs Atépa : le Grand Serigne Dakar "jette" son immunité et…

Abdoulaye Makhtar Diop ne compte pas reculer d’un iota dans ses déclarations qui ont suivi la sortie de Pierre Goudiaby Atépa. En effet le Grand Serigne de Dakar qui s’est prononcé sur la question a dit tout assumer, et exhorte l’entrepreneur à se rendre au Tribunal des flagrants délits, qui ne couvre pas son immunité parlementaire.



«M'adressant à Pierre Goudiaby Atépa, je lui dis que je maintiens mes propos. J'assume mes propos et je ne vais pas faire dans la diversion. J'ai bien dit qu'il s'est comporté comme un plénipotentiaire des rebelles. Ce qu'il (Atépa) a dit est clair. Et tout le monde a entendu ce qu'il a dit», a-t-il déclaré.

Le dignitaire Lébou qui a accordé un entretien à nos confrères du quotidien Les Echos, ajoute : «Il va porter plainte contre moi pour diffamation. Je profite de l'occasion pour demander à toute autorité ou personne de ne pas intervenir ou faire de la médiation».



Droits dans ses bottes, le vice-président à l’Assemblée nationale martèle «Que personne n'invoque mon statut de député. C'est un faux-fuyant. Il faut aller en flagrant délit. Je ne suis pas couvert dans cette affaire par mon immunité parlementaire».



Le parlementaire, outré par les propos de Pierre Goudiaby Atépa au lendemain du massacre de Bofa-Bayote, était monté au créneau le 14 janvier dernier pour fustiger cette attitude : «Sur les plateaux de télévision, on a entendu des déclarations qui m'ont amené à me poser la question de savoir si ceux qui parlaient n'étaient pas des plénipotentiaires des rebelles. Comment peut-on excuser cet assassinat sous le prétexte que ces jeunes sont allés couper du bois ? Quand on entend Pierre Goudiaby, quand on entend Moussa Cissé, quand on entend Khatab Sonko à la télévision, on est choqué. Ceux qui détruisent la forêt en Casamance ont des scieries, des camions-bennes, … pour passer la frontière. Ce ne sont pas de pauvres gens qui vont ramasser des fagots de bois».