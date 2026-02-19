Durcissement de la loi anti-homosexuelle : Mame Mactar Jamra salue «une avancée pénale significative»

Le gouvernement sénégalais a adopté, ce 18 février, un projet de lois qui vise à préciser la définition des «actes contre nature, le durcissement des peines et intégration de l'apologie et le financement de ces types d'actes dans les sanctions». Mame Mactar Jamra, Vice-président de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Jamra, a salué ce vendredi une «une avancée pénale significative» au Sénégal, dans une publication sur Facebook.
«Le gouvernement annonce une définition plus précise des faits incriminés. Assorti d'un durcissement des sanctions pénales. Et l'adoption des mesures précises contre l’apologie et le financement de ces actes. Jamara valide ce texte de loi, qui prend largement en compte ses préoccupations relatives à la nécessité vitale d'intensifier les sanctions pénales contre les frasques récurrents des adaptes de ces déviances comportementales», a expliqué Mame Mactar.
Pour le Vice-président, «il y a lieu de croire que cette nouvelle mouture de textes de lois, réprimant cette abomination, sera incessamment soumise à l’Assemblée nationale pour son adoption définitive».
La décision du gouvernement intervient dans un contexte marqué par l’interpellation récente de plusieurs personnes, dont certaines figures publiques, par la Police et la Gendarmerie pour des faits d’homosexualité qualifiés «d’actes contre nature», ainsi que pour d’autres infractions connexes.
