Kahone : Une fillette de 6 ans sauvagement assassinée à Kanda, le suspect en garde à vue

​La commune de Kahone, dans la région de Kaolack, est plongée dans l’émoi. Dans la nuit du mardi 17 février au mercredi 18 février, une enfant de six (6) ans a été la victime d'un crime d'une rare violence dans le quartier de Kanda. Le suspect, qui a tenté de prendre la fuite, est actuellement entre les mains de la justice.

​

​Le drame s'est noué dans le silence de la nuit, entre 3 heures et 4 heures du matin. Selon les premières informations, la fillette aurait été enlevée avant d'être conduite dans un bâtiment du quartier de Kanda. C’est dans ce lieu isolé qu’elle aurait été égorgée par un jeune individu.

​

La rapidité de l'intervention a toutefois permis d'empêcher le suspect de disparaitre dans la nature. Après son acte barbare, le présumé meurtrier a tenté de prendre la fuite, mais il a été appréhendé peu de temps après les faits par les forces de l'ordre. Il est actuellement placé en garde à vue.

​

​Le père de la victime, qui se trouvait en Casamance au moment des faits, a dû faire face à cette nouvelle insoutenable loin des siens. Interrogé par nos confrères d’iRadio, il a exprimé une douleur immense, accentuée par le choc de la trahison.



​« Il a sauvagement tué cette fille. Ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est que je l'ai su tardivement. Je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait tuer ma fille », a-t-il confié avec émotion.



​Malgré ses efforts pour rester digne face à l’afflux de proches venus présenter leurs condoléances à son domicile, le père de famille a lancé un cri de détresse vers l'État : « Je lance un appel aux autorités pour que la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ce meurtre. Il faut que justice soit faite ».

​

Une enquête a été immédiatement ouverte par les autorités compétentes. Les investigations devront déterminer le mobile du crime et retracer avec précision le déroulement de cette nuit tragique pour apporter les réponses que la famille, meurtrie, attend désormais de la justice.