Remplacement de Bassirou Kébé : Fatou Goudiaby dénonce une sanction contre «le courage et la constance»

Directeur de la Société nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) du Sénégal, Bassirou Kébé a été relevé de ses fonctions, dans la soirée du 18 février, après un Conseil des ministres. Député de Pastef (parti au pouvoir), Fatou Cissé Goudiaby a estimé, ce vendredi, que c’est une sanction contre «le courage et la constance», dans un message sur les réseaux sociaux.



«Remplacer quelqu'un qui travaille, intègre, courageux et patriote. C'est sanctionner le courage, la constance et écarter les gardiens du Projet», a écrit la parlementaire, qui dit être «de tout cœur» avec l’ancien directeur.



Même si les raisons réelles de son remplacement par Pape Abdourahmane Dabo (ingénieur des Travaux publics) n’ont pas été officiellement évoquées, Bassirou Kébé s’est montré très critique envers le pouvoir ces dernières semaines, après le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba dans des violences policières. Cependant, il a relativisé son remplacement, tard dans la soirée du mercredi, sur Facebook. «C’est un non-événement. Le combat continue», a-t-il écrit.