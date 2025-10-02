ECOTRA : 12 mois sans salaire, les employés sommés de restituer leurs véhicules de service

Les employés de l’entreprise ECOTRA, dirigée par Abdoulaye Sylla, sont dans la tourmente. Après 12 mois, donc une année entière sans paiement de salaires, les travailleurs ont été informés par courrier officiel de l’obligation de restituer les véhicules de service mis à leur disposition.



Le message interne a été envoyé par un cadre de l’entreprise, indiquant que « sur instruction du Président Associé Unique (PAU), à savoir Abdoulaye Sylla, la logistique procédera à la récupération des véhicules monocabine, double cabine, ainsi que tous les véhicules immatriculés TTD1 ou TTA1, et ce jusqu’à nouvel ordre ».



Une décision dénoncée par les employés qui vivent déjà une situation de précarité. « Non seulement nous ne sommes pas payés depuis un an, mais maintenant on nous retire aussi nos véhicules de fonction et de service », s’est indigné un agent.



Le personnel a dénoncé un manque total de considération craignant une volonté de démantèlement progressif de la société sans compensation. Ils se sont interrogé également sur les intentions réelles de la direction, qui n’a jusque-là pas proposé de plan de sortie de crise, ni donné une explication transparente sur la situation.