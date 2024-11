ENVIRONNEMENT: À QUAND VRAIMENT LA FIN DE CES COP SANS LENDEMAIN?

La 29e édition de la Conférence des Parties (COP) se tient du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan.



Pourquoi une partie des scientifiques persiste encore à toujours vouloir établir un lien de causalité entre le réchauffement climatique et les activités humaines ? Au point de créer un manque à gagner au détriment des activités de lutte contre la pauvreté humaine.



Les fluctuations du climat ont toujours existé d'après les travaux de beaucoup d'experts.



Sophie Szopa, Chimiste de l'atmosphère et également experte auprès du Giec soutient qu'il y'a des climats qui ont pu être "beaucoup plus chauds que ce que l'on connaît ou ce que l'on prévoit".



Loin de nous l'idée de nier l'existence de nuisance climatique. Mais nous exprimons nos réserves sur les causes explicatives avancées comme étant à leur origine. Ces paramètres ne sont probablement pas d'ordre économique mais éthique et de bonne gouvernance .



Dans le principe, nous sommes d'avis que dans la mesure où la terre nous a été laissée à titre d'usufruit, nous devons l'entretenir. Cette posture cependant ne saurait entraîner un rationnement quelconque des ressources terrestres en direction des êtres humains qui sont, la raison d'être essentielle de toute la création. Surtout si ce rationnement qui accentue la pauvreté, provient d'hypothèses humaines aléatoires.



LES EXPERTS CLIMATIQUES NE SONT PAS INFAILLIBLES



Il est à souligner que le Giec a déjà admis une "erreur regrettable" sur les prévisions en matière de fonte des glaciers de l'Himalaya et présenté ses excuses



Aussi dès le début des années 1970, le rapport Meadow du Club de Rome anticipait à tort que la croissance matérielle perpétuelle conduira tôt ou tard à un « effondrement du monde qui nous entoure". Et que dire de ses prévisions d'épuisement des réserves de pétrole en 2000!



REVENIR SUR TERRE: LA RAISON PREMIERE DE L'EXISTENCE EST L'HOMME



Les thèses environnementales ont jusqu’ici insisté sur les responsabilités et les devoirs de l’homme, sans évoquer ses droits sur la nature.



Pourquoi interdire l'exploitation par exemple de ressources fossiles et la coupe de bois, matières premières que DIEU a procurées à l’humanité pour son bien être!



La terre a été créée avec de puissantes capacités de régénération; dès lors tant que nous respecterons l'éthique et la solidarité, et entretiendrons bien notre planète, tout bien consommé par nécessité sera remplacé.



Bien entendu, nous gagnerions à éviter le gaspillage.



Aussi, la pensée environnementale actuelle ne fait pas cas des pressions qu'exercent les pays développés lesquelles ont un impact certain sur la surexploitation des ressources mondiales dans les pays pauvres.



Pourquoi vraiment, par effet de mode, s'engager à arrêter des activités utiles à l'emploi et à la croissance uniquement pour espérer bénéficier d'hypothétiques indemnisations?



Les Gouvernants sont même priés de choisir désormais entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'Environnement. Ce qui crée à coup sûr un effet d'éviction sur les maigres ressources consacrées par les pays du sud à leur développement.



Ne devrions-nous pas faire enfin preuve de plus de modestie en nous concentrant d'avantage sur des enjeux réalisables et utiles à l’humanité comme par exemple la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.?



UNE COP QUI SERA À L'IMAGE DE SES PREDÉCESSEURS CONTREPRODUCTIVE



Avec la COP 29 force est d'anticiper que l'histoire se répétera. On ira de désillusion en désillusion



Les participants vont encore pompeusement annoncer des accordds factices sans grand intérêts uniquement pour sauver la face de l'organisateur de la COP et des défenseurs de l'environnement



Comme d'habitude, les médias, sans même réfléchir rabâchent les informations contenues dans les communiqués de presse et déclarations finales



Mais les opinions commencent à comprendre que derrière ces COP pompeuses se cachent en realité des farces trompeuses



On sait que les proclamations sur l'adaptation climatique, les pertes et dommages, les fonds vert et les compensations financières hypothétiques, c'est du déjà entendu. Tout ceci ne se réalisera jamais avec satisfaction. Que de la distraction!



On dirait une course folle vers un mirage qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche



Un éternel recommencement



Les participants jubilent tout en sachant qu'ils vont droit a l'échec



On se glose encore une fois avec vanité de vouloir limiter la température à deux degrés en...2050! Comme si nous maitrisions les paramètres fondamentaux à l'origine de la création de l'atmosphère .



Oui je le répète: nous savons pertinemment en tant qu'êtres humains vulnérables que nous ne saurons nous passer des énergies fossiles et des ressources forestières pour assurer notre survie. DIEU ne les a pas procurés à l'humanité par hasard. Mais hélas, un petit groupe d'entre nous soi-disant savants, experts ou décideurs persistent à nous maintenir dans l'impasse et à vouloir nous enliser dans la pauvreté



Nous savons que 9 000 000 de personnes meurent de faim chaque année. L'utilisation rationnelle à des fins plus utiles, du budget d'organisation d'une seule COP soit environ 200 millions d'euros aurait permis à l'humanité de faire des pas de géants



A quand la fin de ces aventures malheureuses pour l'humanité?



Magaye GAYE

Économiste international

Ancien cadre de la banque ouest africaine de développement et du Fonds africain de garantie et de coopération économique