Ebola en RDC: Oly Ilunga n'a jamais tenté de fuir, selon son avocat

Mis en cause dans une affaire de détournements de fonds, l’ancien ministre congolais de la Santé, le docteur Oly Ilunga, n’a jamais tenté de fuir la République démocratique du Congo, affirme son avocat, Maître Guy Kabeya, qui rejette les accusations des autorités.



La police avait en effet affirmé sur son compte Twitter que le docteur Oly Ilunga avait cherché à quitter Kinshasa pour Brazzaville. Soupçonné d’avoir détourné plus de 4 millions de dollars alloués par le gouvernement à la lutte contre Ebola, l'ancien ministre est en garde à vue depuis le 14 septembre.



« Deux tweets de la police nationale congolaise ont prétendu que le docteur Ilunga allait s'échapper vers Brazzaville, explique Me Guy Kabeya. Sur cette base, ils ont émis un mandat d'amener. Ils l'ont arrêté et ramené à la police judiciaire. On va utiliser les voies légales pour obtenir sa libération. Sur le fond, il faut qu'on démonte point par point les accusations. Nous attendons les preuves. »



« Violation des droits de la défense »



Selon son avocat, Oly Ilunga devrait être présenté au parquet ce 16 septembre. Maître Guy Kabeya regrette, par ailleurs, d'avoir été empêché de voir son client, ce 15 septembre, au commissariat de la police nationale. Il s'agit, à ses yeux, d'une violation des droits de la défense.