Ebola en RDC: la commissaire européenne aux affaires humanitaires en visite à Bunia

La commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises, Hadja Lahbib est attendue ce dimanche 7 juin pour une visite express à Bunia dans l’est de la RDC. La capitale de l’Ituri fait face depuis le 15 mai dernier à une nouvelle épidémie d’Ebola.



L’Union européenne est engagée dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Elle a notamment alloué une enveloppe de 15 millions d’euros d’aide humanitaire supplémentaire pour la RDC, mais aussi l’Ouganda autre pays actuellement concerné par une recrudescence de la maladie. L’UE a aussi mis en place un pont aérien qui a livré ces derniers jours près de 100 tonnes de matériel à Bunia.



Au total, ce sont huit avions qui ont été affrétés par l’agence humanitaire de l’Union européenne, Echo, et le Fonds des Nations unies pour l’enfance, Unicef pour transporter en Ituri du matériel nécessaire à la riposte. Ils se sont posés ces derniers jours à Bunia en provenance de Nairobi au Kenya. Ce pont aérien s’est terminé vendredi avec les deux derniers chargements.



Ces 100 tonnes ont été réparties entre les différents acteurs présents sur le terrain. Des tentes, des médicaments, mais aussi du matériel de protection. Ces cargaisons ont aussi accompagné la mise en place de plusieurs centres de traitement Ebola dans les environs de Bunia, épicentre de l’épidémie. Des structures que la commissaire européenne doit visiter ce dimanche.



Hadja Lahbib va aussi rencontrer les autorités à Bunia, et notamment le nouveau gouverneur militaire de la province, le général major Gaby Kasongo Mulumba, nommé vendredi dernier en remplacement du général Johnny Luboya.