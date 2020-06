Ebola en RDC : une nouvelle épidémie frappe le Congo

De nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés en République démocratique du Congo.



Le ministre de la santé a déclaré que quatre personnes étaient mortes du virus dans la ville de Mbandaka, à l'ouest du pays, qui compte environ un million d'habitants.



Mbandaka se trouve à plus de 1 000 km de l'épicentre de l'épidémie actuel dans l'est du pays.

La République démocratique du Congo était sur le point de déclarer la fin de la deuxième plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée en avril, mais une nouvelle chaîne d'infections a été découverte.



Plus de 2 000 personnes sont mortes de la maladie depuis août 2018.



Le pays est également aux prises avec le coronavirus, avec plus de 3 000 cas confirmés.



La dernière épidémie de virus Ebola enregistrée à Mbandaka remonte à 2018, lorsque 33 personnes sont mortes dans la ville et dans la province de l'Équateur.