Ebola touche une ville d’un million d’habitants en RDC

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo s'est propagée de la campagne vers la ville.



Le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, a confirmé un cas à Mbandaka, une ville d'un million de personnes.



5 choses à savoir sur Ebola en RDC



La localité est située à environ 130 km de l'épicentre de la nouvelle flambée confirmée plus tôt ce mois.



Deux cas d'Ebola confirmés en RDC



La ville est un centre de transport important avec des routes la reliant à la capitale Kinshasa.



La présence du virus dans une ville d'un million d'habitants fait craindre que la maladie ne devienne de plus en plus difficile à contrôler.



Depuis le début de l'épidémie, 42 personnes ont été infectées et 23 personnes sont mortes.