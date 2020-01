Eboulement dans une mine d’or à Kédougou : bilan 2 morts et plusieurs blessés graves

Un éboulement a coûté la vie à deux (2) personnes dont un jeune sénégalais originaire de la région de Kaolack et des blessés graves. Le drame s’est produit dans le périmètre d’exploitation minière de la société Africa Gold, transformé en site d’orpaillage artisanal. Les populations de la zone déplorent le comportement de ladite société.



Le périmètre d’exploitation octroyé à Africa Gold est un périmètre industriel et non-artisanal. N’ayant plus suffisamment de moyens pour exploiter le périmètre, le responsable de la société recrute les jeunes sénégalais comme des orpailleurs, sauvagement exploités, livre Walf radio.