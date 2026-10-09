Echange avec l’Ordre des médecins : l’accès aux soins pour tous, une priorité du Président Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 9 octobre 2026 une délégation de l’Ordre des médecins du Sénégal, conduite par son président, le Dr Jean François Diène.



Selon une note de la Présidence du Sénégal, cette rencontre s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de renforcer le système de santé et d’améliorer l’accès aux soins pour les populations.



« Garantir à chaque Sénégalais un accès digne et équitable aux soins figure parmi les priorités du chef de l’État », rappelle la Présidence.



Dans cet esprit, Bassirou Diomaye Faye a souhaité entendre les professionnels qui « font vivre chaque jour notre système de santé, sur les difficultés qu’ils rencontrent comme sur les solutions qu’ils proposent ».



L’Ordre des médecins présente ses propositions



Au cours de l’audience, la délégation de l’Ordre des médecins du Sénégal a présenté des propositions visant à étendre l’offre de soins à l’ensemble du territoire national.



« Elle a également plaidé pour un statut des médecins qui réponde à leurs attentes et garantisse aux patients la continuité du service dans les structures hospitalières », précise la note.



À travers cette audience, le président de la République poursuit, avec les acteurs du secteur, la démarche de dialogue et de concertation qu’il a engagée pour « bâtir un système de santé plus solide, au service des populations ».