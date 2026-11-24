L’Ordre des avocats du Sénégal dénonce l’installation jugée illégale du cabinet français Gide Loyrette Nouel (Gide) à Dakar et annonce avoir déposé une plainte devant les autorités judiciaires compétentes, dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre 2026 sous la signature du bâtonnier Me Aly Fall.



Dans ce document, l’institution réagit à l’annonce faite par le cabinet Gide sur son site internet, les réseaux sociaux et d’autres canaux de communication, où il affirme figurer parmi les premiers cabinets d’avocats internationaux implantés dans la capitale sénégalaise. Face à l’inauguration annoncée pour le 26 novembre prochain à la Résidence de France à Dakar, le bâtonnier indique avoir saisi l’ambassadeur de France au Sénégal « pour relever qu’un tel évènement violait les lois en vigueur au Sénégal et l’inviter à ne pas s’y associer ».



« L’Ordre des Avocats du Sénégal, seule autorité compétente pour autoriser l’installation de cabinets d’avocats dans son ressort, informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il n’a jamais été associé de quelque manière que ce soit à l’installation du cabinet GIDE au Sénégal », précise le communiqué.



Pour le Barreau, une telle implantation est « non seulement inacceptable et constitutive d’une défiance vis-à-vis du barreau du Sénégal et des autres barreaux de l’espace UEMOA, mais elle relève de l’exercice illégal de la profession d’avocat, infraction prévue et punie par les lois en vigueur au Sénégal ». « Fermement déterminé à combattre, poursuivre et faire sanctionner ces faits », l’Ordre des avocats du Sénégal confirme avoir saisi la justice « en vue de l’application des lois en vigueur en République du Sénégal ».

