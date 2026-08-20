Scandale présumé des 48 milliards : l'Assemblée nationale vote à l'unanimité l'enquête sur « Un étudiant, un ordinateur »

L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi à l'unanimité de 129 voix une proposition de résolution du groupe PASTEF Les Patriotes pour lancer une commission d’enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur ». L'initiative vise à retracer l'exécution financière et administrative de ce projet du ministère de l’Enseignement supérieur, estimé à près de 48 milliards de FCFA depuis 2017.



Selon l'exposé des motifs de la résolution, le programme aurait violé le Code des marchés publics durant huit éditions successives sans appels d'offres ni contrôle préalable de la Direction centrale des marchés publics (DCMP). La résolution met également en cause une gestion opaque marquée par l'existence de 13 comptes bancaires non déclarés, un fonds de garantie de 2 milliards de FCFA chez ECOBANK et des soldes inexpliqués de 864,8 millions de FCFA.



Le volet matériel révèle également des failles majeures, notamment le stockage de 800 ordinateurs défectueux non distribués à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD). De plus, lors de l'édition 2023, un paiement suspect de 1,446 milliard de FCFA à un intermédiaire sans contrat direct a provoqué un contentieux judiciaire, contraignant l'État à payer une seconde fois à hauteur de 1,25 milliard de FCFA pour la livraison de 7 055 ordinateurs à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.



La commission d'enquête, composée de onze députés désignés au prorata des groupes parlementaires, est chargée de déterminer l'étendue des préjudices financiers et d'établir les responsabilités de l'ensemble des acteurs administratifs et ministériels impliqués depuis neuf ans.