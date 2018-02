Echec des concertations sur le processus électoral : Maintenant, le dernier mot revient au Président Macky Sall

Le dialogue et les concertations autour du processus électoral se sont soldés par un échec. Les différentes parties prenantes ne se sont pas entendues sur les 8 points qui étaient à l'ordre du jour. Les discussions ont échoué sur le parrainage, le montant de la caution et la rationalisation des partis politiques, le bulletin unique



Après donc deux mois de discussions, le Corecte, la majorité présidentielle, la société civile et les non-alignés n'ont pas pu s'accorder autour des points essentiels du processus électoral en vue de la Présidentielle 2019. En attendant, le rapport final est en train d'être élaboré par la Direction générale des élections, qui le transmettra au ministre de l'Intérieur, qui à son tour le remettra au chef de l'Etat. Il reviendra à ce dernier de décider de la démarche à adopter pour aller au scrutin présidentiel qu'il a déjà fixé au dimanche 24 février 2019.