Vision 2050 : Le Sénégal et Africa50 renforcent leur partenariat pour les infrastructures structurantes

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce mardi 21 avril 2026 une délégation d’Africa50, la plateforme panafricaine d’investissement dont le Sénégal est l'un des trente-trois États actionnaires. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des interventions de l'institution sur le continent et de définir les axes de coopération avec les nouvelles orientations stratégiques du pays.



La délégation a exposé au Chef de l'État l'ampleur de ses activités, avec près de 9 milliards de dollars d'investissements mobilisés à l'échelle africaine. Africa50 intervient principalement via des fonds d'amorçage et l'accompagnement de secteurs clés tels que l'énergie, les transports et les infrastructures routières, en privilégiant l'exécution de projets privés et de partenariats public-privé (PPP).



Les discussions ont souligné la convergence de vues entre les missions de la plateforme et les objectifs de la « Vision Sénégal 2050 ». Les échanges ont porté sur la nécessité de renforcer la souveraineté énergétique, d'améliorer la connectivité nationale et d'accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise.





En conclusion de cette audience, Africa50 a réitéré son plein engagement à accompagner la trajectoire de développement du Sénégal. L'institution a insisté sur sa volonté de favoriser une synergie continentale et une mobilisation accrue de capitaux pour soutenir des projets structurants au service des populations.

