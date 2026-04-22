ONU : Macky Sall attendu ce mercredi pour une audition de trois heures sur sa candidature

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, est attendu ce mercredi 22 avril, à New York, où il passe son audition officielle devant les 193 États membres de l'Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), une institution dont il veut être le Secrétaire général. Macky Sall est en lice aux côtés d'autres personnalités comme Michelle Bachelet (Chili), Rafael Mariano Grossi (AIEA) et Rebeca Grynspan (Costa Rica).



Cet exercice, appelé «grand oral», s'inscrit dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU pour succéder à António Guterres, en 2027. L’audition se déroulera de 15h à 18h (heure de New York), soit à partir de 19h à Dakar. Au cours de cette occasion, Macky Sall présentera sa vision pour l'organisation, notamment sur la réforme du multilatéralisme, la sécurité, les droits humains et le développement.



Pour rappel, la candidature de l’ancien président a été officiellement déposée par le Burundi, qui préside l'Union africaine. Cependant, des divisions internes persistent parmi les États membres de cette instance régionale. A l’heure actuelle, M. Sall bénéficie du soutien officiel d’une trentaine de pays africains dont la Côte d’Ivoire.



De son côté, le gouvernement sénégalais n'a pas formulé de soutien officiel à cette candidature. Parallèlement, un collectif de citoyens sénégalais s'y oppose, invoquant le bilan des droits de l'homme sous son magistère. «Soutenir Macky Sall serait pire qu’une trahison», avait dit le député Guy Marius Sagna au Président Diomaye Faye.