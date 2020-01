École de Médina Baye Kaffrine : plus de 30 classes consumées par le feu

Un incendie s’est déclaré à l’école Darou Oulimidine de Médina Baye dans la région Kaffrine. Plus d’une trentaine (30) de classes ont été consumée par les flammes qui ont ravagé les tables bancs et d’autres matériels.



«C’est un incendie d’une rare violence qui s’est produit dans notre établissement. Plus de 30 classes ont été consumées par le feu. Il faut préciser qu’il y a une partie où tout est constitué d’abris provisoires, 12 à 15 classes, c’est là où tout a commencé, et tout est parti en fumée », a expliqué le responsable de l’établissement, Mouhamed Thiam.



Selon lui, cet incident va impacter plus de 800 élèves. Thiam dénonce par ailleurs, le retard notoire des sapeurs-pompiers qui n’ont pu rien évacuer de ces salles de classes.