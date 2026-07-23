École sénégalaise du XXIᵉ siècle : Moustapha Guirassy associe les anciens ministres à la refondation des programmes

Le chantier de la refondation curriculaire prend une nouvelle tournure. Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé, ce mercredi 22 juillet 2026, à l’installation du Conseil consultatif de l’Éducation, avant de conduire sa première séance de travail conjointe avec le Comité scientifique chargé de la réforme.



Cette instance réunit plusieurs figures ayant dirigé le ministère, dont Serigne Mbaye Thiam, Mamadou Talla, Cheikh Oumar Hann, Moussa Baldé, Mamadou Ndoye, Kalidou Diallo et Ibrahima Sall. Leur mission consiste à apporter des éclairages stratégiques, émettre des avis et partager leurs retours d'expérience sur les politiques éducatives menées ces dernières décennies. L'idée est de s'appuyer sur la mémoire institutionnelle pour identifier les réussites à consolider et les faiblesses à corriger.



En privilégiant la continuité de l'État et le dialogue intergénérationnel, le ministère entend concevoir des contenus d'enseignement modernes, capables d'adapter les élèves aux transformations scientifiques et technologiques tout en garantissant un ancrage fort dans les valeurs et la culture nationales.