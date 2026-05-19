Economie: Déficit commercial réduit à -60,1 milliards et hausse du fret de +34,4%

Le déficit de la balance commerciale du Sénégal a diminué de 52,1 milliards de FCFA en février 2026, s'établissant à -60,1 milliards de FCFA contre -112,2 milliards le mois précédent. Cette baisse du déficit s'explique par une hausse des exportations (+40,5 milliards) et une baisse des importations (-11,6 milliards). L’or non monétaire (+20,5 milliards) et les arachides non grillées (+9,4 milliards) ont soutenu les ventes, tandis que les achats de produits céréaliers ont reculé de 17,1 milliards.







Le trafic aérien a enregistré un repli mensuel avec 243 708 passagers (-15,5%) et une baisse des mouvements d’aéronefs (-10,9%). Cependant, le fret aérien a progressé de 34,4% sur un an pour atteindre 3 904 tonnes.







Dans le secteur des services au quatrième trimestre 2025, l'activité est contrastée. Les services immobiliers progressent de 23,1% sur le trimestre mais reculent de 11,9% sur un an. Les services spécialisés, scientifiques et techniques affichent une forte expansion (+37,8% sur le trimestre, +20,7% sur un an), portés par la publicité (+51,2%). En revanche, l'hébergement et la restauration reculent de 3,1% sur le trimestre et de 10,4% sur un an.







Sur le plan des prix et de la compétitivité en février 2026, les prix à la consommation (IHPC) reculent de 0,2% sur un mois, tandis que les prix à la production industrielle augmentent de 1,0%. La compétitivité-prix s’améliore avec un repli du Taux de Change Effectif Réel de 1,1%, favorisé par un différentiel d'inflation de -0,9%. Les prix du commerce extérieur augmentent à la fois pour les importations (+4,6%) et les exportations (+3,3%), entraînant une dégradation des termes de l'échange de 1,2%.

