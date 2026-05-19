Assainissement à Kolda : les acteurs plaident pour des infrastructures adaptées face aux nombreux défis

La région de Kolda, considérée comme la plus vaste et la plus peuplée de la Casamance, demeure confrontée à d’importantes difficultés en matière d’assainissement. Elle ne dispose ni de station de traitement des boues de vidange ni de système de traitement des eaux usées. À cela s’ajoute un réseau d’assainissement jugé insuffisant pour assurer une évacuation correcte des eaux pluviales dans la capitale régionale.



Ces préoccupations ont été largement évoquées ce mardi 19 mai à l’occasion de l’atelier régional de révision du code de l’assainissement, organisé à Kolda à l’initiative du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Présidant la rencontre, le gouverneur adjoint chargé du développement, Bonaventure Kalamo, a insisté sur la nécessité pour la région de se doter d’infrastructures modernes et adaptées. Il a plaidé pour la mise en place de plans directeurs d’assainissement dans les grandes agglomérations de la région afin d’apporter des réponses durables aux problèmes liés aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux boues de vidange.



Selon lui, ces outils de planification permettront d’améliorer la gestion du secteur et de prévenir les désagréments récurrents causés par les inondations et l’insuffisance des systèmes d’évacuation.



Dans la même dynamique, le chef de la division régionale de l’assainissement a rappelé les enjeux sanitaires et environnementaux liés à un assainissement efficace. Alasane Sow a souligné que l’assainissement contribue non seulement à l’amélioration du cadre de vie des populations, mais également à la préservation de l’environnement et à la protection de la santé publique.



Il a notamment insisté sur son rôle dans la lutte contre les maladies orofécales, souvent favorisées par l’insalubrité et le manque d’infrastructures adéquates.



À travers cet atelier, les autorités et les acteurs du secteur espèrent poser les bases d’une meilleure prise en charge des problématiques d’assainissement dans la région de Kolda.





