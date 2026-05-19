Charlatanisme numérique : deux individus déférés par la DSC pour avoir extorqué 8,5 millions FCFA à une victime

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité a déféré au parquet deux individus poursuivis pour « escroquerie, charlatanisme numérique et blanchiment de capitaux », indique la Police nationale.



Selon les enquêteurs, les faits remontent à l’année 2025. Le principal suspect aurait approché sa victime au commissariat de Jaxaay en se faisant passer pour un guide spirituel. Sous prétexte de faire prospérer son élevage, il lui impose un « listikhar » (consultation) et lui remet un liquide prétendument bénit.



Après avoir consommé ce liquide, la victime tombe dans un état de soumission psychologique totale, obéissant aveuglément aux demandes de fonds des escrocs, sous couvert d'offrandes exigées par les djinns (rawanes).



Un montant total de 8 500 000 F CFA a été extorqué (6 500 000 F CFA par Orange Money et 2 000 000 F CFA en espèces). Pour réunir cette somme, la victime a vendu en catimini 9 bœufs du cheptel familial à Kounoune.



Alerté par des mouvements suspects, le père découvre la supercherie en avril 2026 et porte plainte. Arrêtés par la DSC, les suspects sont passés aux aveux. Le cerveau de l'affaire a reconnu avoir utilisé cet argent pour bâtir sa maison en milieu rural.



L'analyse des comptes ayant révélé d'autres transactions suspectes, les investigations se poursuivent pour identifier de potentielles autres victimes. La Police nationale réitère son appel à la vigilance face aux mirages du gain facile.