Ciment : une hausse de 4,9% notée en janvier 2026

La production du ciment en janvier 2026 a fléchi de 4,9% par rapport à décembre, malgré une hausse des exportations (+14,8%) et des ventes locales (+2,5%). Sur un an, la dynamique globale du ciment reste positive avec une production en hausse de 11,7% par rapport à janvier 2025, soutenue par les ventes locales (+4,6%) et un bond des exportations (+85,3%).







Concernant la production en valeur du zircon, elle a bondi de 87,1% par rapport au mois précédent, et celle de l'attapulgite a progressé de 30,5%. À l'inverse, les productions d'or (-23,7%) et de sel iodé (-2,9%) ont reculé sur un mois. En comparaison avec février 2025, seul le zircon reste en croissance (+56,2%), tandis que l'attapulgite (-40,9%), le sel iodé (-11,6%) et d'or (-6,1%) affichent un repli.







