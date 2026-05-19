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Ciment : une hausse de 4,9% notée en janvier 2026

Le secteur minier et la production de ciment ont enregistré des fortunes diverses au début de l'année 2026, marqués par de fortes hausses annuelles malgré des ralentissements mensuels ciblés



Ciment : une hausse de 4,9% notée en janvier 2026

La production du ciment en janvier 2026 a fléchi de 4,9% par rapport à décembre, malgré une hausse des exportations (+14,8%) et des ventes locales (+2,5%). Sur un an, la dynamique globale du ciment reste positive avec une production en hausse de 11,7% par rapport à janvier 2025, soutenue par les ventes locales (+4,6%) et un bond des exportations (+85,3%).

 

Concernant la production en valeur du zircon,  elle a bondi de 87,1% par rapport au mois précédent, et celle de l'attapulgite a progressé de 30,5%. À l'inverse, les productions d'or (-23,7%) et de sel iodé (-2,9%) ont reculé sur un mois. En comparaison avec février 2025, seul le zircon reste en croissance (+56,2%), tandis que l'attapulgite (-40,9%), le sel iodé (-11,6%) et d'or (-6,1%) affichent un repli.


 

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Mardi 19 Mai 2026 - 19:17


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