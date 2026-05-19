Finances publiques: les recettes de l'État ont atteint 436,2 milliards de FCFA en février 2026

Les recettes totales de l'État sénégalais ont atteint 436,2 milliards de FCFA en février 2026, enregistrant une progression de 36,8% par rapport au mois précédent. Cette croissance mensuelle s'explique par un bond de 307,3% des recettes non fiscales, soutenu par les redevances de l'ARTP, et par une hausse de 30,6% des recettes fiscales portée par l'impôt sur les sociétés. En comparaison annuelle, les recettes globales affichent une augmentation de 15,2% par rapport à février 2025, tirée par les composantes non fiscales (+33,4%) et fiscales (+14,1%).







Concernant la situation monétaire à la fin février 2026, la masse monétaire M2 a progressé de 0,8% sur un mois pour s'établir à 11 670,3 milliards de FCFA. Cette évolution est liée à la hausse des autres dépôts (+0,9%) et de la masse M1 (+0,7%). Les actifs extérieurs nets se sont accrus de 14,2% sur la période.







Dans la fonction publique, la masse salariale de l'administration centrale s'est élevée à 125,2 milliards de FCFA en janvier 2026, soit une augmentation mensuelle de 0,6%. Parallèlement, l'effectif des agents a augmenté de 0,5% pour atteindre 191 817 personnes. Sur un an, les salaires ont progressé de 6,3% et les effectifs de 4,2%.

