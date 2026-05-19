Affaire Ndiaga Seck : Babacar Ba dénonce une « tentative de discrédit » contre Ousmane Sonko

L’arrestation de l’homme politique Ndiaga Seck continue de provoquer des réactions dans l’espace public. Il est poursuivi pour des faits présumés d’« acte contre nature », il a été inculpé lundi par le juge d’instruction du premier cabinet de Louga avant d’être envoyé en prison.



Dans ce contexte, certains internautes et publications sur les réseaux sociaux tentent d’établir un lien entre cette affaire et le Premier ministre Ousmane Sonko. Une démarche dénoncée par Babacar Ba, président du Forum des justiciable.



Selon lui, ces manœuvres relèvent d’une « tentative de discrédit » visant le chef du gouvernement.



« En sa qualité de Premier ministre, Ousmane Sonko incarne l’institution gouvernementale. À ce titre, il est inadmissible de chercher à ternir son image ou à jeter le discrédit sur sa personne », a-t-il écrit.



Selon Babacar Ba, l’arrestation de Ndiaga Seck pour des « faits présumés d’acte contre nature ne peut en aucun cas servir de prétexte pour associer son nom ou son image à Ousmane Sonko dans le but de le discréditer ».



Il ajoute que « de telles pratiques sont contraires aux principes fondamentaux d’un État de droit et ne peuvent être tolérées ».