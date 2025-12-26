Économie : Le Sénégal garde le cap au 3ème trimestre 2025 grâce à ses usines et ses ressources

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) vient de livrer son dernier bulletin de santé de l’économie sénégalaise pour la période de juillet à septembre 2025. Le verdict ? Notre économie continue de croître, affichant une hausse de 0,8 % par rapport au trimestre précédent. Si l’on compare à la même période l'année dernière, la progression est encore plus nette : la richesse nationale a bondi de 4,2 %.



L'industrie et le pétrole, moteurs de la croissance



D’après la Synthèse de l’évolution de l’activité économique 2025, c’est le secteur secondaire (usines, mines et construction) qui tire la machine vers le haut avec une croissance robuste de 3,0 %. Le secteur primaire (agriculture et pêche) reste dans le vert, bien que plus timidement (+0,1 %). Fait marquant : si l'on retire le pétrole et le gaz de l'équation, la croissance annuelle tombe à 1,8 %. Cela prouve que les hydrocarbures pèsent désormais lourd dans la balance de notre essor économique.



Le panier de la ménagère et les investissements résistent



Bonne nouvelle pour l'activité locale : la consommation globale a augmenté de 1,6 % ce trimestre. Parallèlement, les entreprises et l'État continuent d'investir, avec une hausse de 1,5 % des dépenses en équipements et infrastructures (ce que les experts appellent la FBCF).



Un coup de frein dans les services et le commerce extérieur



Tout n'est pas rose : le secteur tertiaire (transport, banques, commerces) a connu un léger passage à vide avec une baisse de 0,1 %. De même, les échanges avec l'étranger ont ralenti ce trimestre, avec moins d'exportations (-8,0 %) et moins d'importations (-6,9 %). Cependant, sur l'année entière, nos exportations restent très dynamiques avec un bond de 11,6 %, signe que le "Made in Sénégal" continue de conquérir des marchés.



Au total, la richesse produite au Sénégal durant ces trois mois atteint 4 963,1 milliards de FCFA. Malgré quelques ralentissements dans les services, la machine économique sénégalaise continue d'avancer, largement soutenue par l'industrialisation et l'exploitation de nos ressources naturelles.