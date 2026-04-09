Economie : Rapport BANIN 2025 : La création d'entreprises progresse de 3,3 %

Le dernier Bulletin Annuel sur les Nouvelles Immatriculations au Ninea (BANIN), publié ce 9 avril 2026 par l’Ansd, révèle une progression constante du tissu économique sénégalais. Avec près de 95 000 nouvelles unités enregistrées l'an dernier, l'entrepreneuriat national affiche une résilience notable, portée par le commerce et une légère décentralisation de l'activité.



Le dynamisme entrepreneurial au Sénégal ne faiblit pas. En 2025, le pays a enregistré 94 985 nouvelles immatriculations au NINEA, soit une progression de 3,3 % par rapport à l’exercice précédent. Si l'on est loin du bond spectaculaire de 39,8 % observé en 2021, la tendance de fond reste solide. Sur la période 2020-2025, la croissance annuelle moyenne s'établit à 11,6 %.



Le paysage entrepreneurial reste très largement dominé par les entreprises personnes physiques, qui représentent 70,8 % des nouvelles créations. Les personnes morales (sociétés) comptent pour 15 %, tandis que le reste des immatriculations se partage entre les opérateurs occasionnels et les propriétaires fonciers.







Sans surprise, le commerce demeure la locomotive de cette vitalité. Il attire 28,2 % des nouvelles sociétés et culmine à 67,5 % chez les entrepreneurs individuels. Les services personnels et l'appui aux entreprises complètent ce podium, confirmant l'orientation tertiaire de l'économie sénégalaise.



La géographie économique du Sénégal connaît une mutation discrète mais réelle. Si la région de Dakar concentre toujours plus de la moitié des nouvelles immatriculations (51,4 %), sa domination s’effrite légèrement au profit de l’intérieur du pays.







Des régions comme Diourbel, Ziguinchor et Kaolack gagnent du terrain, illustrant un début de déconcentration des activités. À l’opposé, les régions de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou restent encore en retrait, pesant chacune pour moins de 1,5 % du volume national.



Le portrait-robot du chef d'entreprise sénégalais reste majoritairement masculin (68,7 %). Sur le plan générationnel, la tranche d'âge des 35-54 ans constitue le cœur de cible avec 41 % des créations, talonnée par les jeunes de 25-34 ans (36,1 %).







Fait marquant de ce rapport 2025 : l’émergence des entrepreneurs de plus de 55 ans. Leur part a grimpé de 9,7 % à 12,2 % en un an, suggérant une volonté de reconversion ou un maintien plus long dans l'activité économique formelle.

