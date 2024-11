Economie: Reprise des opérations à l’usine de la SONACOS de Louga après deux ans d’arrêt (DG)

Le Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), El Hadj Ndane Diagne, a annoncé, samedi, la reprise des opérations de décorticage des graines d’arachide à l’usine de Louga, après deux ans d’arrêt.



”Il y a deux ans, l’usine était à l’arrêt, mais aujourd’hui, comme je l’ai évoqué plus tôt, les opérations de décorticage ont repris ici à Louga il y a deux semaines”, a-t-il déclaré, en marge de la quatrième édition de la journée ”Sétal sunu usine”, une initiative qui s’inscrit dans les activités de la Journée nationale ”Sétal sunu reew”, organisée sur le site de la SONACOS à Louga.



El Hadj Ndane Diagne a souligné que “l’usine de la SONACOS de Louga dispose principalement d’infrastructures dédiées au décorticage, permettant la production d’arachides de bouche et de HPS, ce qui contribue également à la création d’emplois locaux”.





Il a insisté sur “la nécessité de soutenir une industrie génératrice d’emplois”, ajoutant que “c’est pourquoi nous avons procédé à de nouveaux recrutements pour relancer les opérations”.



“Bien que le volume de stock actuel soit relativement faible, nous avons mobilisé les équipes de Louga et pris des engagements pour atteindre un volume de production record”, a dit M. Diagne.



Il estime que “cela constituera un argument solide pour investir dans de nouvelles infrastructures, en passant du décorticage à la trituration, puis au raffinage, pour donner à l’usine un impact encore plus significatif dans la région”.



Selon lui, “cette relance va permettre de recréer des emplois et de dynamiser l’économie locale en renforçant ainsi l’impact positif de l’usine dans la région”.



Face aux préoccupations de la population quant à la pollution industrielle, il assure que “la SONACOS prend ces questions très au sérieux”. ”Des discussions sont en cours avec les autorités locales et nationales pour évaluer les impacts environnementaux et décider des mesures les plus appropriées”, a-t-il fait savoir.



“Notre politique de sécurité, d’hygiène, et de respect de l’environnement est clairement affichée dans toutes nos usines. Nous travaillons pour garantir des opérations respectueuses de l’environnement dans toutes les localités où SONACOS est présente”, a-t-il conclu.



