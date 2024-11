Économie bleue : le ministre Abdourahmane Sarr présente le compact régional du MCC dans le cadre de la Vision Sénégal 2050

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Dr Abdourahmane Sarr a coanimé, jeudi 21 novembre 2024, une conférence de presse du Millennium Challenge Corporation - MCC et de l’Unité de formulation du Compact régional sur l’économie bleue en compagnie de Kim Kyeh, vice-présidente adjointe du MCC. Cette rencontre a permis au ministre, de revenir sur l’importance de ce compact dans le référentiel Sénégal 2050.



En cours de formulation depuis le 23 janvier 2024 avant son entrée en vigueur dans un futur proche.

Selon le Dr Sarr, ce troisième compact exécuté à un niveau régional sur l’économie bleue, est arrivé à point nommé.



« Ce compact vient à son heure, car il va coïncider avec l’entrée en vigueur du nouveau référentiel des politiques publiques, la Vision Sénégal 2050 avec son plan d’action quinquennal, la Stratégie nationale de développement 2025-2029, qui met un accent particulier sur la territorialisation de la politique économique, avec notamment le développement centré sur les pôles-territoires », a-t-il annoncé



Axé autour de l’économie bleue, ce nouveau compact met en avant la promotion de plusieurs activités économiques en rapport aux écosystèmes marins, côtiers et fluvio-lacustres.



Selon lui, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations par une croissance économique durable et inclusive, et qui assure la préservation de la biodiversité, comme indiqué par la définition consensuelle à l’économie bleue.



« Elle est donc en parfaite adéquation avec l’esprit du nouveau référentiel, car elle privilégie une approche permettant à toutes les composantes de la société d'en profiter à travers des chaînes de valeur et des infrastructures diverses autour des villes côtières réceptacles d’une urbanisation croissante et de dynamiques économiques liées », a déclaré Dr Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération lors de la conférence.