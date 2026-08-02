Faux : El Malick Ndiaye n'a pas offert sur ses fonds propres un scanner à l'hôpital de Linguère

Une allégation massivement relayée par plusieurs sites d'actualité et des comptes TikTok soutient que le ministre des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a fait un don personnel d'un scanner médical à l'hôpital Maguette Lo de Linguère. Cette affirmation est fausse. L'équipement provient en réalité d'une dotation officielle du ministère de la Santé et de l'Action sociale, comme l'a confirmé le ministre lui-même.
L'intox s'est rapidement propagée à travers différents canaux numériques au cours du week-end. Dès le samedi 1er août, le site Ebina Infos affichait sur sa page Facebook, un article explicitement intitulé « Linguère : Elhadj Malick Ndiaye offre un scanner à l’hôpital Magatte Lo ». Ce dimanche, le portail local Dakarposte emboîtait le pas en publiant un article titré « Santé au Jolof : l’œuvre salutaire et discrète de l’honorable El Malick Ndiaye ».
Le phénomène s'est simultanément amplifié sur TikTok. Une vidéo de 35 secondes diffusée par le compte «Musellemi» (Omar Bun Khatab)montre le matériel médical sous plusieurs angles et affirme que l'acquisition s'est faite « grâce au président El Malick Ndiaye », a généré plus de 500 mentions « J'aime » en trois heures à peine.
La veille, samedi 1er aout, le profil « @lotakhadimawaba »a partagé une affiche estampillée du message « Président El Malick Ndiaye offre un scanner à l’hôpital Magatte Lo de Linguère », accompagnée d'un chant religieux en wolof et de félicitations pour cet acte prétendu de bienfaisance.
Face à l'ampleur des rumeurs attribuant à sa personne un financement privé d'infrastructures publiques, El Malick Ndiaye est directement intervenu sur sa page Facebook officielle pour rétablir les faits, en joignant une photo de l'appareil d'imagerie médicale.
Le député a fermement démenti être l'auteur d'un don individuel. Il a expliqué avoir uniquement porté la doléance des populations du Jolof auprès du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a près d'un an, aux côtés de sa collègue l'honorable Saye Cissé, afin de faciliter le suivi administratif du dossier d'équipement de l'hôpital départemental.
« Une publication circule indiquant que j’aurais offert un scanner à l’Hôpital Maguette Lo de Linguère. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un don personnel.
Il y a près d’un an, j’ai simplement porté la doléance des populations du Jolof auprès du Ministère de la Santé et facilité le suivi de ce dossier avec ma collègue Honorable Saye Cissé afin que notre hôpital départemental soit doté de cet équipement essentiel.
Je remercie le Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour sa diligence. Cette acquisition est avant tout une excellente nouvelle pour les populations du Jolof et pour le renforcement de notre système de santé », a précisé El Malick Ndiaye.
La dotation du scanner s'inscrit exclusivement dans le cadre des programmes d'investissement public de l'État du Sénégal pour le renforcement de la carte sanitaire nationale. En saluant la diligence des services du ministère de la Santé, El Malick Ndiaye a rappelé que l'arrivée de cet outil de diagnostic représente une réalisation collective de l'État pour les populations du Jolof, et non un acte de mécénat politique personnel.
Verdict : Faux
L'affirmation selon laquelle El Malick Ndiaye aurait offert un scanner sur ses fonds propres à l'hôpital Maguette Lo de Linguère est FAUSSE. Si les démarches institutionnelles et le plaidoyer de l'élu local ont contribué à accélérer l'aboutissement du dossier, le scanner a été entièrement financé et acheminé par le budget de l'État à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale.
L'intox s'est rapidement propagée à travers différents canaux numériques au cours du week-end. Dès le samedi 1er août, le site Ebina Infos affichait sur sa page Facebook, un article explicitement intitulé « Linguère : Elhadj Malick Ndiaye offre un scanner à l’hôpital Magatte Lo ». Ce dimanche, le portail local Dakarposte emboîtait le pas en publiant un article titré « Santé au Jolof : l’œuvre salutaire et discrète de l’honorable El Malick Ndiaye ».
Le phénomène s'est simultanément amplifié sur TikTok. Une vidéo de 35 secondes diffusée par le compte «Musellemi» (Omar Bun Khatab)montre le matériel médical sous plusieurs angles et affirme que l'acquisition s'est faite « grâce au président El Malick Ndiaye », a généré plus de 500 mentions « J'aime » en trois heures à peine.
La veille, samedi 1er aout, le profil « @lotakhadimawaba »a partagé une affiche estampillée du message « Président El Malick Ndiaye offre un scanner à l’hôpital Magatte Lo de Linguère », accompagnée d'un chant religieux en wolof et de félicitations pour cet acte prétendu de bienfaisance.
Face à l'ampleur des rumeurs attribuant à sa personne un financement privé d'infrastructures publiques, El Malick Ndiaye est directement intervenu sur sa page Facebook officielle pour rétablir les faits, en joignant une photo de l'appareil d'imagerie médicale.
Le député a fermement démenti être l'auteur d'un don individuel. Il a expliqué avoir uniquement porté la doléance des populations du Jolof auprès du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a près d'un an, aux côtés de sa collègue l'honorable Saye Cissé, afin de faciliter le suivi administratif du dossier d'équipement de l'hôpital départemental.
« Une publication circule indiquant que j’aurais offert un scanner à l’Hôpital Maguette Lo de Linguère. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un don personnel.
Il y a près d’un an, j’ai simplement porté la doléance des populations du Jolof auprès du Ministère de la Santé et facilité le suivi de ce dossier avec ma collègue Honorable Saye Cissé afin que notre hôpital départemental soit doté de cet équipement essentiel.
Je remercie le Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour sa diligence. Cette acquisition est avant tout une excellente nouvelle pour les populations du Jolof et pour le renforcement de notre système de santé », a précisé El Malick Ndiaye.
La dotation du scanner s'inscrit exclusivement dans le cadre des programmes d'investissement public de l'État du Sénégal pour le renforcement de la carte sanitaire nationale. En saluant la diligence des services du ministère de la Santé, El Malick Ndiaye a rappelé que l'arrivée de cet outil de diagnostic représente une réalisation collective de l'État pour les populations du Jolof, et non un acte de mécénat politique personnel.
Verdict : Faux
L'affirmation selon laquelle El Malick Ndiaye aurait offert un scanner sur ses fonds propres à l'hôpital Maguette Lo de Linguère est FAUSSE. Si les démarches institutionnelles et le plaidoyer de l'élu local ont contribué à accélérer l'aboutissement du dossier, le scanner a été entièrement financé et acheminé par le budget de l'État à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale.
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